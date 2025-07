RLP: Unbekannte stehlen über 50 (!) Gullydeckel – Polizei: „extrem ungewöhnlich“

Mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs - und plötzlich tut sich ein Loch im Asphalt auf: In Ingelheim häufen sich kuriose, aber gefährliche Diebstähle. Was könnte dahinterstecken?

INGELHEIM. Mehr als 50 Gullydeckel sind in den vergangenen beiden Monaten in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) gestohlen worden. Seit Anfang Mai verschwinden die viereckigen Abdeckungen immer wieder an verschiedenen Stellen in der Stadt, zuletzt in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Heidesheim, wie die Polizei mitteilte.

Der Fall sei «extrem ungewöhnlich», sagte ein Polizeisprecher: «Mir ist noch nie bewusst gewesen, dass Gullydeckel in dem Ausmaß geklaut werden.» Weil die unbekannten Diebe demnach noch auf freiem Fuß sind, ist ihr Motiv unklar. Es sei aber denkbar, dass sie die Gullydeckel verkaufen wollen: Die Abdeckungen bestehen aus schwerem Metall und der Handel mit Altmetall könne durchaus lukrativ sein.

Gefahr für den Straßenverkehr

Für die Täter können die Diebstähle allerdings schwere Konsequenzen haben. «Jeder herausgenommene Gullydeckel birgt eine enorme Gefahr für Kinder, für alte Leute, für Radfahrer», sagte der Sprecher. Neben Diebstahl kommt laut Polizei als Tatbestand deshalb auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr infrage. Das könne mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. (Quelle: dpa)