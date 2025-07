Konrad-Adenauer-Brücke nach 60 Stunden wieder offen – Verkehr fließt auf drei Spuren

TRIER. Drei Tage nach der Entdeckung eines größeren Schadens an einem Lager in der Konrad-Adenauer-Brücke konnten am heutigen Freitag um 11.40 Uhr die gesperrten Fahrspuren wieder freigegeben werden.

Mitarbeiter einer Spezialfirma hatten im Auftrag der Stadt im Laufe des Donnerstags und des Freitags zwei 500 Kilogramm schwere Hydraulikpressen in das Innere der Brücke gebracht. Am Donnerstag und am Freitag drückten diese Pressen die abgesackte nördliche Fahrbahn wieder in die Höhe. Die Pressen verbleiben zunächst in der Brücke und können das kaputte Lager ersetzen, bis dieses spezielle Bauteil dauerhaft neu eingebaut werden kann.

Am Freitagmittag, rechtzeitig vor dem Berufsverkehr und dem Wochenende konnte nach Prüfung der Übergangskonstruktion auf der Fahrbahn die Absperrung aufgehoben werden, der Verkehr fließt wieder auf drei Spuren Richtung Innenstadtseite. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes StadtRaum hatten am Dienstag nach der Entdeckung des Schadens aus Sicherheitsgründen zwei der drei Richtung Osten führenden Spuren zur Entlastung des kaputten Lagers gesperrt und mit Unterstützung des THW Ortsvereins Trier noch bis in die Nacht hinein das Lager mit einer Hartholz-Konstruktion entlastet. Am Mittwoch wurde fieberhaft nach einer Spezialfirma mit dem entsprechenden Material gesucht, sie wurde gefunden, beauftragt und bei der Umsetzung der Maßnahme am Donnerstag unterstützt.

Baudezernent Dr. Thilo Becker sprach der Firma sowie seinem Projektteam aus dem Amt StadtRaum seinen ausdrücklichen Dank aus: „Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure haben schnell und umsichtig gehandelt, und innerhalb von nur 48 Stunden eine Lösung für diese wichtige Verkehrsader in der Stadt Trier geschaffen. Damit wird der Alltag der Menschen in Trier, der durch Staus und Verkehrsbehinderungen sehr strapaziert wurde, schnellstmöglich wieder erleichtert, ebenso wie die Belastungen für unsere regionale Wirtschaft. Der Vorfall ist Motivation für uns, die bereits beschlossene Generalsanierung dieses Bauwerks entschlossen und zügig voranzutreiben.“

Die Konrad-Adenauer-Brücke wurde 1973 in Betrieb genommen. Sie besteht aus insgesamt acht Teilbauwerken. Der Trierer Stadtrat hat kürzlich die Sanierung beschlossen. Die Kosten dafür werden derzeit auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. (Quelle: Stadt Trier)