NABU-Aktion “Stunde der Wintervögel”: Spatz auf Platz eins im Saarland

Saarländerinnen und Saarländer haben wieder Vögel für den Naturschutzbund gezählt. Am häufigsten konnten sie dabei Spatzen beobachten.

LEBACH. Die diesjährige «Stunde der Wintervögel» ist beendet und der erste Platz damit bestimmt worden. Bei der Aktion meldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vogel-Zählaktion im Saarland am häufigsten Spatzen (4403), wie der saarländische Landesverband des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) am Donnerstag in Lebach (Saarlouis) mitteilte.

Demnach nahmen in diesem Jahr deutschlandweit über 130.000 Menschen teil, fast ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Im Saarland meldeten mehr als 1341 Menschen insgesamt mehr als 32.260 Vögel. Sie waren vom Nabu und dem Landesbund für Natur- und Vogelschutz (LBV) zum 14. Mal dazu aufgerufen, eine Stunde lang draußen Vögel zu zählen.

Hinter dem Spatzen, der auch Haussperling genannt wird, folgten Kohlmeise (4231) und Blaumeise (3592). «Herzlichen Dank an alle Saarländer*innen die uns dabei geholfen haben, einen Einblick über den Artenbestand zu bekommen», sagte Christine Steiner vom NABU Landesverband. (Quelle: dpa)