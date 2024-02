Saarland: Kinderansprecher versucht, Kinder mit Hundewelpen ins Auto zu locken

SAARBRÜCKEN-DUDWEILER. Am Nachmittag des 1.2.2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurden in der Heinestraße in Saarbrücken-Dudweiler zwei Kinder von einer unbekannten männlichen Person angesprochen.

Die männliche Person war mit einem PKW (vermutlich schwarz, Scheiben verdunkelt, eventuell SUV) unterwegs und versuchte die Kinder mit Hundewelpen dazu zu bewegen, sich ans Fahrzeug zu begeben.

Der Fahrer des Fahrzeuges sei ein älterer Man über 50, mit weißen Haaren, weißem Bart und einer Lücke neben den oberen Schneidezähnen gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Sulzbach (Telefon: 06897/9330) zu wenden. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)