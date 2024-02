Nach Einbruch der Passagierzahlen: Flughafen Saarbrücken wieder mit mehr Fluggästen

Der Flughafen Saarbrücken sieht sich weiter im Aufwind. In diesem Jahr soll bei der Zahl der Passagiere das Vor-Corona-Niveau erreicht werden.

SAARBRÜCKEN. Der Flughafen Saarbrücken hat sich weiter von seinem Einbruch bei den Passagierzahlen in der Pandemie erholt. 2023 seien mit gut 309.000 Fluggästen 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr gezählt worden, teilte der Flughafen am Donnerstag mit.

2020 war die Zahl der Passagiere auf rund 50.000 gefallen. Seitdem stiegen die Zahlen kontinuierlich, aber noch ist das Vor-Corona-Niveau nicht ganz erreicht. Für 2024 werde ein Wachstum auf mehr als 345.000 Personen erwartet – das entspreche dann der Zahl vor der Pandemie, sagte ein Sprecher.

«Es gilt, den Flughafen für die kommenden Jahre strukturell so aufzustellen, dass er seine Aufgabe als Teil der Verkehrsinfrastruktur und Anbindung des Saarlandes an wirtschaftliche und touristische Zentren in Deutschland und im Ausland dauerhaft erfüllen kann», erklärte Geschäftsführer Thomas Schuck. Maßgeblich dafür seien «eine solide wirtschaftliche Basis mit einem ausgeglichenen operativen Betriebsergebnis». Die operative «schwarze Null» werde ab 2027 erwartet.