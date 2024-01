Bitburg: Demo gegen Rechtsextremisten mit über 2000 Teilnehmern

BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, startete am heutigen Samstag, 27.01.24, gegen 14.00 Uhr in Bitburg der Demonstrationszug “Eifelkreis gegen rechts” durch die Innenstadt von Bitburg mit anschließender Kundgebung auf dem Spittel.

Der Aufzug führte vom Bedaplatz über den Karenweg, Am Markt, Petersstraße bis zum Spittel in Bitburg. Für die Zeit des Aufzuges mussten die genutzten Straßen in der Stadtmitte für ca. 1 Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Demo gegen RECHTS /AFD. Bitburg 27.01.24. Fotos: STEIL TV 1 von 25

Die Kundgebung auf dem Spittel mit etwa 2000 Teilnehmern, endete gegen 16.15 Uhr.

Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich und ohne jegliche Störungen.