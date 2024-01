Verletzungen an Arm und Bein: PKW fährt Fußgängerin an – Fahrerflucht

VÖLKLINGEN. Am 23.1.2024, gegen 20.30 Uhr, überquerte eine Fußgängerin die Karl-Janssen-Straße in Völklingen. Die Passantin befand sich bereits auf der linken Fahrbahn, als ein PKW, welcher in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße geführt wurde, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Fußgängerin kollidierte.

Die Frau wurde hierdurch zu Boden geworfen und an einem Bein sowie am Arm verletzt. Daraufhin entfernte sich der PKW, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, von der Unfallörtlichkeit.

Der Wagen wird wie folgt beschrieben:

– Peugeot 206 oder 208

– schwarze oder dunkel Blaue Farbe

– keine Kennzeichen angebracht.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)