Trier: 2023 war Rekordjahr für die Stadtbücherei

TRIER. Die Stadtbücherei konnte 2023 zahlreiche Erfolge für sich verbuchen: So steigerte sich die Zahl der Besuchenden auf ein Allzeit-Hoch von 113.000, die Anzahl der Entleihungen erreichte erstmals 420.000 und 650 Veranstaltungen wurden angeboten – so viele wie noch nie.

„2023 ist ein beeindruckendes Erfolgsjahr für die Stadtbücherei Trier im Palais Walderdorff. Die Rekorde bei Entleihungen, Neuanmeldungen, Besuchenden und Veranstaltungen zeigen die überzeugende Arbeit der Bildungseinrichtung. Die Triererinnen und Trierer nutzen ihre Stadtbücherei ausgiebig – für Bildung, Kultur und Unterhaltung“, erläutert der für Weiterbildung zuständige Dezernent Markus Nöhl. „Die Stadtbücherei ist ein anerkannter Bildungsort mit einer Vielzahl an Kooperationspartnerinnen und -partnern. Dieses dichte Netz an Partnerschaften trägt maßgeblich zum Erfolg bei.“

So pflegt die Stadtbücherei mehr als 50 Kooperationen, etwa mit der Universität, dem Zentrum für Lehrerbildung, der Hochschule, vielen Akteuren der Kulturszene, den Museen, der Ehrenamtsagentur, den Kitas und Grundschulen sowie den Berufsbildenden Schulen. Auch dank zahlreicher Förderungen kann die Arbeit der Bücherei sukzessive ausgebaut werden. „Die Stadtbücherei ist eine lebendige Kultur- und Bildungsinstitution geworden, die zukunftsfähig ist. Die Bildungsarbeit wurde in erheblichem Maße und mit gleichen Personalressourcen ausgebaut“, sagt deren Leiterin Andrea May. „Dank des einstimmigen Beschlusses des Stadtrates können wir nun auch die technologische Entwicklung in der Ausleihe der Medien angehen, ein folgerichtiger und dringender Schritt.“ So soll in diesem Jahr eine Selbstverbuchungsanlage eingerichtet werden, mit der sich die Gäste selbst Bücher und Medien ausleihen können.

Stadtbücherei mehr als ein Ort der Bücher

Die Stadtbücherei ist mehr als ein Ort der Bücher, des Wissens und der Information. Sie dient den Bürgerinnen und Bürgern auch als Büro, Wohnzimmer, Werkstatt, Café, Lerntreff und vieles mehr. Neben dem Entleihen von Medien können auch neue Dinge ausprobiert oder Ausstellungen besucht werden.

Lese- und Vorlesesommer besonders erfolgreich

Zudem beteiligt sich die Stadtbücherei an verschiedenen Aktionen und bietet eine Reihe von Angeboten: Besonders erfolgreich war wieder der Lese- und Vorlesesommer 2023: Von Juli bis September haben rund 750 Kinder und Jugendliche an der landesweiten Lesesommer-Aktion mitgemacht.

In zwölf teils neu gegründeten Buchclubs für Kinder und Jugendliche treffen sich mehr als 60 Gleichaltrige teils wöchentlich, um über Bücher zu reden und selber zu schreiben. Sie interessieren sich für Robotik oder Nachhaltigkeit und lesen gerne vor. Mit den Bilderbuchkinos wird Kindern unter sechs Jahren Lesespaß geboten und in Schreibwerkstätten Jugendlichen Raum für kreatives Schreiben gegeben.