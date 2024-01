Ockfen: Dachterrassen-Brand in Einfamilienhaus mit 80.000 Euro Schaden

OCKFEN/SAARBURG. Wie die Polizei in Saarburg mitteilt, konnte am heutigen Dienstag, 23.01.2024, in der Weinbergstraße in Ockfen gegen 10.15 Uhr ein Brand entdeckt werden.

Der Brand entstand aus noch ungeklärten Umständen im Bereich der Fassade der Dachterrasse des Einfamilienhauses.

Personenschaden ist nicht entstanden. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der Ortschaften Saarburg, Irsch/Saar und Ockfen, ein Rettungswagen sowie Kräfte der Polizeiinspektion Saarburg.