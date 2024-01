Tankstelle, Bahnhof, Nachtlokal: Police Grand-Ducale nimmt Randalierer in Arrest

LUXEMBURG. Da sie eine Gefahr für sich sowie für andere Leute darstellten und öffentliches Ärgernis erregten, mussten in der vergangenen Nacht mehrere Personen im Arrest untergebracht werden.

Eine Person belästigte Kunden an einer Tankstelle in Senningerberg und weigerte sich die Örtlichkeiten zu verlassen. Sie zeigte sich zudem wenig kooperativ gegenüber den angeforderten Polizeibeamten. Eine andere alkoholisierte Person sorgte im Bahnhofsgebäude in Luxemburg für Ärger und weigerte sich dieses zu verlassen. Eine dritte Person musste infolge einer Streitigkeit in Clausen im Arrest untergebracht werden. In Mondercange stritt sich eine Person mit anderen Gästen vor einem Nachtlokal und wurde aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes in die Ausnüchterungszelle gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)