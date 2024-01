++ Wetter in der Region: Frost, Glätte und Schneeregen in den nächsten Tagen ++

OFFENBACH/MAIN. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den nächsten Tagen auf Schnee, Schneeregen und Glätte einrichten. Am Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt, vor allem im Norden ist mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

In Flachland fallen die Niederschläge wahrscheinlich als Schneeregen oder Regen und in den Hochlagen als Schnee. Es droht Glätte. In den Bergen gibt es leichten Frost bis zu minus 2 Grad, im Flachland kommen die Temperaturen nicht über 0 bis 4 Grad hinaus.

In der Nacht zum Montag ziehen von Norden her neue Schneefälle auf. Bei Tiefstwerten zwischen plus 1 und minus 3 Grad droht Glätte. Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt Schnee, später auch Schneeregen. Die Höchstwerte werden bei 1 bis 3 Grad, in Hochlagen bei minus 2 bis 0 Grad erwartet.

In der Nacht zum Dienstag wird es laut DWD vor allem zwischen Eifel und Westerwald noch einzelne Schneeschauer und Glätte geben. Die Tiefstwerte werden bei minus 2 bis minus 4 Grad und in Hochlagen bei bis zu minus 6 Grad liegen. Am Dienstag werden im Norden und Osten noch letzte Schneeschauer erwartet, im Tagesverlauf wird es einige Auflockerungen geben. (Quelle: dpa)