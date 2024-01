Brände in Mehrfamilienhäusern: Starke Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz

BAD KREUZNACH/BETZDORF. Zwei größere Brände haben am Samstagmorgen in Rheinland-Pfalz die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beschäftigt. In Bad Kreuznach brannte ein Mehrfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Berichte über Verletzte gab es nicht. Auch in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Starke Kräfte von Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Die Löscharbeiten dauerten in beiden Fällen am Vormittag noch an. Die Ursachen der Brände waren zunächst unklar. (Quelle: dpa)