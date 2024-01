++ Luxemburg: 14-jährige Maria Camila Hernandez Amaya wird vermisst ++

LUXEMBURG. Die 14-jährige Maria Camila Hernandez Aamaya wird seit dem 3.1.2024, gegen 22.00 Uhr, vermisst. Die Vermisste ist von schlanker Statur, zwischen 1.50 und 1.60 Meter gross und hat schwarzes Haar.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und hellgraue Sneakers der Marke Nike.

Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Minderjährigen sollen bitte der Polizeidienststelle Luxembourg per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu mitgeteilt werden. (Quelle: dpa)