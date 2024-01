Luxemburg: Polizei stoppt fliehenden Dealer – Drogenplomben und Gripptütchen sichergestellt

LUXEMBURG. Beamte der Police Grand-Ducale wurden am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, während ihrer Fußpatrouille in der rue de Strasbourg in Luxemburg auf einen Drogendeal zwischen drei Personen aufmerksam. Der mutmaßliche Dealer ging nach Beendigung einer kurzen Diskussion mit seinen Kunden in Richtung rue Joseph Junk weiter.

Da dieses Verhalten den Beamten äußerst verdächtig vorkam, entschieden sie sich, den Mann zu kontrollieren. Zu einem gegebenen Moment versuchte dieser zu flüchten und warf dabei eine Tüte, welche er mit sich trug, weg. Die Polizisten konnten den Mann jedoch bereits einige Meter weiter einholen und immobilisieren. In der Tüte, die der Mann weggeworfen hatte, befand sich eine größere Menge an Drogen in Form von Plomben und Gripptütchen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, Protokollerstellung und die Beschlagnahmung seines Handys neben Bargeld. (Quelle: Police Grand-Ducale)