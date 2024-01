++ Aktuell: Dachstuhlbrand in Trier: Feuerwehr rückt nach Pallien aus ++

TRIER. Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte in Trier-Pallien.

Grund für den Einsatz, der um 15.53 Uhr begann, ist ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Magnerichstraße in Pallien.

Laut ersten Informationen gibt es keine vom Brand betroffenen Personen.

40 Einsatzkräfte sind vor Ort von:

Berufsfeuerwehr Trier: Wache 1+2, Freiwillige Feuerwehr Trier-Biewer, Führungsdienst

Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Es wird nachberichtet…