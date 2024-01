TRIER: Auf die falsche Bahn geraten – Betrunkener landet im Ehranger Gleisbett

TRIER. Wie die Polizei in Schweich am Neujahrstag berichtet, wurde ihr heute Morgen, am 01.01.2024, gegen 05:37 Uhr ein auf den Gleisen stehender Pkw beim Bahnübergang in Trier-Ehrang gemeldet.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus der Ehranger Straße kommen in die Servaisstraße abbiegen wollte. Aus unerklärlichen Gründen bog er jedoch schon früher ab und fuhr somit mitten auf die Gleise und blieb liegen.

Die Gleise wurden daraufhin für den Zugverkehr gesperrt. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Bergung des verunglückten Fahrzeug erwies sich als aufwendig, da die stromführenden Oberleitungen der dortigen Bahnstrecke außer Betrieb genommen werden mussten. Im Einsatz befanden sich die Polizei Schweich, die Bundepolizei Trier und der Notfallmanager der Deutschen Bahn.