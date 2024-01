Traditionsduell zum Auftakt ins Jahr 2024: Gladiators gastieren bei den Gießen 46ers!

Tip-Off in der Gießener Osthalle ist am 02.01. um 19:00 Uhr. Nächstes Duell gegen ambitionierten Playoff-Konkurrenten.

TRIER. Der erste Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga im Jahr 2024 findet für die Trierer Gladiators auswärts in Gießen statt.

Am Dienstag (19:00 Uhr, live und kostenlos bei sportdeutschland.tv) treten die Trierer Profibasketballer – unterstützt von einigen mitreisenden Fans – zum Spitzenspiel und Traditionsduell in der Sporthalle Gießen-Ost an. Die 46ers, trainiert von ProA-Veteran Branislav „Frenkie“ Ignjatovic, rangieren aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und konnten bisher zehn ihrer vierzehn Saisonspiele gewinnen. Die Gladiatoren – mit einem Sieg mehr auf dem dritten Tabellenplatz der ProA – konnten derweil ihre letzten vier Partien für sich entscheiden und wollen gegen einen direkten Konkurrenten um die begehrten Playoff-Plätze den fünften Sieg in Serie einfahren. Aber auch die 46ers befinden sich in einem positiven Lauf und konnten ihre letzten drei Partien gewinnen. So erwartet die Moselstädter eine schwere Herausforderung im ersten Spiel des neuen Jahres und die Zuschauer können sich auf ein hochklassiges Basketballspiel freuen.

Kader der 46ers hat viel Qualität

Betrachtet man den Gießener Kader wird deutlich, dass Coach Ignjatovic über sehr viel Qualität und Tiefe verfügt. Schillernster Name ist sicherlich Small Forward Robin Benzing, der zum Ende seiner Karriere in diesem Sommer in Gießen unterschrieb und seitdem eine wichtige Rolle (12,9 Punkte pro Spiel) übernimmt. Es wird das erste Aufeinandertreffen der ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen Benzing und Zirbes auf dem Parkett der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Topscorer des Teams ist Duane Wilson, der bereits in Nürnberg die ProA als bester Punktesammler anführte und durchschnittlich 18,9 Punkte auflegt. Aufbauspieler Simon Krajcovic, der letzte Saison in Bremerhaven spielte, steuert 12,4 Punkte pro Spiel bei und auch Big Man Stefan Fundic erzielt mit 11,7 Zählern eine zweistellige Punkteausbeute pro Partie. Die deutsche Rotation besticht durch eine Menge Erfahrung auf ProA-Level und eine starke Physis. Center Jonathan Maier (9,6) und Forward Roland Nyama (7,9) waren bereits gemeinsam in Nürnberg aktiv, Luis Figge (6,6), Dejan Kovacevic (3,1) und Luca Kahl (1,8) waren vor ihren Wechseln nach Gießen Leistungsträger bei den Bayer Giants Leverkusen.

Hexenkessel Gießen

„Gießen gehört definitiv zu den Top-Teams unserer Liga. Sie haben sich letzte Saison schon komplett etabliert und sich mit Robin Benzing sehr prominent verstärkt. Sie haben sowohl sehr gute und vor allem gut scorende Guards, als auch viel Inside-Power. Fundic ist sicherlich einer der besten Center der Liga und auch Jonathan Maier spielt diese Saison sehr, sehr gut. Die Sporthalle Ost in Gießen ist ein Hexenkessel, es ist immer eine tolle Atmosphäre dort und es ist ein echtes Traditionsduell. Wir freuen uns sehr dort zu spielen und hoffen, dass uns möglichst viele Fans vor Ort unterstützen“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter und Co-Trainer der RÖMERSTROM Gladiators Trier vor dem Aufeinandertreffen mit den Gießen 46ers.