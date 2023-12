Crash auf der Autobahn: Geisterfahrerin verursacht Frontalzusammenstoß und überschlägt sich

FREIMERSHEIM. Eine Falschfahrerin ist mit ihrem Wagen an der Abfahrt der Autobahn 63 bei Freimersheim (Landkreis Alzey-Worms) mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt die 54-jährige Falschfahrerin bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die 36-jährige Fahrerin des anderen Autos sei trotz des Totalschadens an ihrem Wagen unverletzt geblieben. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf etwa 17.500 Euro.

Die 54-Jährige war am Donnerstag an der Anschlussstelle Freimersheim zur A63 mit ihrem Auto falsch auf die Autobahn aufgefahren. Nach dem Zusammenstoß hatte sich das Fahrzeug der Falschfahrerin überschlagen und war auf dem Dach liegengelieben. Der Führerschein der Frau wurde nach Angaben der Polizei einbehalten.