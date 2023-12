Sanierung von Kaufland-Parkhaus: Alternative Stellplätze in Konz Parkhauszufahrt in der Goethestraße gesperrt

KONZ. Nach Neujahr beginnt die Sanierung des Parkhauses bei Kaufland, über die die Verwaltung vor einigen Wochen in der Konzer Rundschau informiert hatte. Laut Eigentümer, der Reh-Stiftung, wird die Zufahrt zum Parkhaus ab der ersten Januarwoche 2024 nur noch über die Grana-/Lessingstraße möglich sein, nicht mehr über die Goethestraße.

Die Sanierung des Parkhauses soll zwei Jahre dauern. In dieser Zeit stehen dort statt 400 nur noch 300 Parkplätze zur Verfügung. Diese Stellplätze können nach Auskunft der Reh-Stiftung in Verbindung mit einem Einkauf bei Kaufland und den dortigen Geschäften für zwei Stunden kostenlos genutzt werden. Das Parkdeck des Ärztehauses soll während der Maßnahme immer erreichbar sein.

Die Stadt Konz weist darauf hin, dass in der Stadtmitte weitere kostenlose öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen, viele auch ohne zeitliche Begrenzung. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Parkfläche in der Bahnhofstraße zwischen Brienonbrücke und Lokschuppen (insgesamt 62 Plätze).

Zudem wurden Anfang des Jahres zehn Pendlerparkplätze an der Granabrücke (Alte Straße) geschaffen. Rund 20 Parkplätze gibt es seit einigen Monaten neben dem Umspannwerk in der Alten Römerstraße. Beim Konzer Bahnhof sind in der Güterstraße mehr als 70 Stellplätze zu finden.

Außerdem ist in Planung, in Verlängerung der Güterstraße rund 30 weitere Parkplätze zu schaffen. Die Stadt will auch in Zukunft zusätzliche Parkmöglichkeiten vor allem für Pendler und Mitfahrer entwickeln.

Hier ein Übersichtplan der oben genannten bereits zur Verfügung stehenden Parkflächen, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden (grün markiert) und die mögliche Erweiterung der Stellfläche in der Güterstraße (gelb markiert):