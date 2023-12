Trier: 16-Jähriger rastet aus und schlägt mit Sektflasche auf Polizeifahrzeug ein

TRIER. Wie die Bundespolizei Trier am Montag mitteilt, hat ein 16-Jähriger am späten Sonntagabend einen in der Kürenzer Straße geparkten Streifenwagen der Bundespolizei beschädigt.

Während die Bundespolizisten Insassen eines Reisebusses kontrollierten, schlug der Jugendliche mit einer Sektflasche gegen das Dienstfahrzeug und flüchtete Richtung Busbahnhof.

Nach kurzer Verfolgung wurde der junge Mann Höhe Heitkamphaus gestellt und musste aufgrund seines renitenten Verhaltens gefesselt werden.

Gegen den in der VG Ruwer wohnhaften Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.