Bitburg: 21-Jähriger am Spittel ausgeraubt – Zwei Heranwachsende nach Flucht gestellt

BITBURG. Am Samstag, 09.12.2023, meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Bitburg, dass Am Spittel in Bitburg ein junger Mann gegen 00.45 Uhr von zwei Tätern umgestoßen und mutmaßlich ausgeraubt worden sei.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass zwei junge Männer auf dem Platz gemeinsam auf einen 21 Jahre alten Mann eingewirkt haben sollen, diesem eine Umhängetasche entwendeten und anschließend zu Fuß flüchteten.

Der Geschädigte blieb unverletzt. Durch gute Angaben der Zeugen und Hinweise des Opfers wurden bei Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Bitburg zwei Tatverdächtige festgestellt. Es handelt sich um zwei Heranwachende aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg zu dem Fall dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung. Tel:06561/9685-0