Liebeserklärung an die Großregion: Mit Spannung erwartetes “Mosel-Wimmelbuch” erscheint

TRIER. Am 30.11.2023 erscheint das mit Spannung erwartete Mosel-Wimmelbuch des Trierer Buchfink Verlags. Im großformatigen Pappbilderbuch nehmen die Illustratorinnen Ina Worms und Anna Markfort alle Moselfans mit auf eine kunterbunte Reise entlang des gewundenen Flusslaufs – durch drei Länder und eine einzigartige Kulturlandschaft. Die Nachfrage ist riesig.

Die Mosel prägt seit jeher das Leben der Menschen in Frankreich, Luxemburg und Trier – und jede Menge Leben steckt auch im Mosel-Wimmelbuch, das pünktlich zum Weihnachtsfest im Trier Buchfink Verlag erscheint.

Von der Quelle in den französischen Vogesen, quer durch Luxemburg bis zur Rheinmündung am Deutschen Eck in Koblenz wuselt und wimmelt das Buch nur so vor alltäglichen und typischen Szenen aus dem Herzen Europas.

Dabei kommt das Buch komplett ohne Text aus und begeistert damit kleine und große Leserinnen und Leser aus allen Anrainer-Staaten des Flusses. Wimmelbücher – ungebrochene Faszination „Als Eltern und aus unserem Kinderbuchladen in der Trierer Innenstadt wissen wir: Alle lieben Wimmelbücher.

Auch ohne lesen zu können und über Alters- und Sprachgrenzen hinweg kann man endlos lang darin schmökern und entdeckt jedes Mal noch etwas Neues“, so Susanne Philippi, Verlegerin des Buchfink Verlags und Inhaberin der Trierer Kinderbuchhandlung „Der kleine Buchfink“ zur Idee, ein Wimmelbuch über die Mosel zu veröffentlichen.

Schnell hat das Verleger-Team gemerkt, dass es mit seiner Idee einen Nerv getroffen hat. Der Vorverkauf des Buches lief prima und die Nachfrage ist ungebrochen. Für einen regionalen Buchtitel ein erfreulicher Erfolg. Und zugleich Bestätigung für Philippi und Schwarz, die 2019 mit ihrem unabhängigen Verlag entgegen bestehenden Trends in Trier gestartet sind und sich seitdem stetig wachsender Beliebtheit ihrer Titel erfreuen. Darunter auch deutschlandweite Bestseller wie die All-Age-Fantasy-Reihe Erkental.

Ein Wimmelbuch von hier – für hier „Schon mit unseren Carlos-Titeln und dem erfolgreichen Trier ABC haben wir unsere Liebe für regionale Kinderbuchtitel bekundet und gemerkt, dass Kinder und Eltern unsere Regio- Titel lieben. Ein Wimmelbuch stand schon lange auf unserer verlegerischen Wunschliste und was lag da näher, als die Mosel zum Thema zu machen. Lebensader der Region, europäisch wie kaum ein anderer Fluss und ganz nebenbei noch wunderschön“, berichtet Florian Schwarz, Verleger des Buchfink Verlags. Einen zusätzlichen Touch Authentizität verleiht dem Wimmelbuch eine besondere Idee: „Wir haben ausgewählte Unternehmen und Institutionen entlang des gesamten Flusslaufs gefragt, ob sie als Partner ein echter Teil unseres Wimmelbuchs und eingezeichnet werden möchten. Die Resonanz war super – so gut sogar, dass wir bei Weitem nicht alle Anfragen annehmen konnten!“, freut sich Philippi. Und so finden geübte Wimmelfans im Buch auch regionale Betriebe oder Institutionen – wunderbar umgesetzt vom Illustratoren-Duo Ina Worms und Anna Markfort. Worms zeichnete bereits für die Bebilderung des Trier ABC