Naturpark Saar-Hunsrück: Aktionstag “Boden des Jahres” – Fokus auf den Ackerboden

HERMESKEIL. Der Aktionstag “Boden des Jahres” wurde in Deutschland vom Bundesverband Boden (BVB) und der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft (DBG) initiiert. Er findet jedes Jahr am 5. Dezember statt. Der Ackerboden ist der Boden des Jahres 2023. Als Ackerboden wird jeder Bodentyp bezeichnet, der landwirtschaftlich genutzt und bearbeitet wird.

Seit etwa 11.000 Jahren greift der Mensch in die natürliche Bodenentwicklung ein, indem er Ackerbau betreibt. Mit der ackerbaulichen Nutzung hat sich ein humoser Oberboden, die Ackerkrume, die besonders nährstoffreich ist, entwickelt. Die Bedingungen für die Nutzung der Ackerböden in Deutschland sind sehr unterschiedlich, verursacht durch das Ausgangsgestein, den Wasserhaushalt, das Klima, die Nährstoffverfügbarkeit etc. Ackerböden nehmen in Deutschland den höchsten Flächenanteil ein. Jedoch erfolgt der Bodenverbrauch, z. B. für Gewerbeflächen, Straßenbau und Eigenheimsiedlungen etc., größtenteils zulasten der Ackerböden.

Der Aktionstag hat das Ziel für den Ackerboden als lebenswichtiges Umweltmedium, eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen und gegenüber dieser Nahrungsgrundlage für Mensch und Tier ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen. Denn die Ertragsfähigkeit des Bodens kann durch nachhaltige Bewirtschaftungsmaßnahmen erhalten werden und die Umwelt kann gleichzeitig geschützt werden. Dabei sind auch Kitas, Schulen, Verbände, Umweltbildungseinrichtungen, Institutionen, Medien, Museen sowie Boden-, Umwelt- und Naturschutzämter etc. angesprochen, Aktivitäten an diesem Tag zu praktizieren.

Weiter Infos unter: https://boden-des-jahres.de/; https://boden-des-jahres.de/weltbodentag-boden-des-jahres-2023/; https://www.lfu.bayern.de/boden/tag_des_bodens/index.htm; https://www.boden.sachsen.de/lebensraum-boden-16867.html; https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/wie-funktioniert-landwirtschaft-heute/wie-viel-co2-binden-landwirtschaftliche-boeden

Weitere Informationen zum Naturpark unter www.naturpark.org. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e. V.)