Verbotenes Autorennen bei Konz? Polizei ermittelt nach Gefährdung

KONZ. Wie die Polizeiwache in Konz mitteilt, kam es am heutigen Dienstag, 07.11.2023, in Konz gegen 14.35 Uhr zu einer Gefährdungslage aufgrund des Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zwei Mitarbeiter der Stadt Konz befuhren mit dem Firmenfahrzeug die K112 in Richtung Konz-Könen. Aus entgegengesetzter Richtung kommend befuhren nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit zwei dunkle PKW, ein Mercedes SUV sowie ein BMW, 5er Reihe, die K112 Richtung Konz.

Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes Fahrer zu vermeiden, musste das Fahrzeug der Stadt Konz stark abbremsen und nach rechts ausweichen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.