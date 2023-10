Auf der Arbeit klickten die Handschellen: Zielfahnder nehmen international gesuchten Straftäter fest

SCHMELZ/LEBACH. Am heutigen Montagnachmittag (30.10.2023) nahmen Zielfahnder des saarländischen Landespolizeipräsidiums (LPP) einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in Schmelz (Landkreis Saarlouis) fest.

Der 31-jährige wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls, ausgestellt im Jahr 2019 und 2022 von einem Gericht in Italien, zur Festnahme und Auslieferung ausgeschrieben.

Dem Mann würden Delikte im Zusammenhang mit Prostitution vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher. In Italien erwartet ihn eine hohe Haftstrafe. Der 31-jährige lebte zuvor 14 Jahre in Italien und erwarb dort auch die italienische Staatsangehörigkeit. Seit mehreren Jahren sollte er sich in Deutschland aufhalten.

Nachdem sich Hinweise ergaben, dass sich der Gesuchte in Schmelz aufhalten könnte, übernahmen Zielfahnder des LPP den Fall. Der Gesuchte wurde am heutigen Mittag von den Zielfahndern auf seiner Arbeitsstelle in Schmelz festgenommen.

Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde anschließend beim Amtsgericht Saarbrücken (in Anwesenheit der Generalstaatsanwaltschaft) vorgeführt. Hier wurde der europäische Haftbefehl verkündet und der 31-jährige anschließend in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken verbracht. Das Oberlandesgericht Saarbrücken (OLG) entscheidet nun über den Fortgang des Verfahrens.