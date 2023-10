Polizeihubschrauber im Einsatz: Suche nach vermisster Frau aus Saarburg geht weiter

SAARBURG. Wieberichtet wurde die Polizeiinspektion Saarburg von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses Saarburg am 17.10.2023 darüber informiert, dass die 47-jährige Sabine Schaaf aus der Stadt Saarburg nicht mehr in das Krankenhaus zurückgekehrt sei. Die Suche nach der vermissten Frau wurde am gestrigen Abend bis in die frühen Morgenstunden fortgesetzt.

Im Einsatz waren u.a. die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, das Deutsche Rote Kreuz, THW, Suchhundestaffeln, ein Polizeihubschrauber und mehrere Drohnen. Bislang konnte Frau Schaaf nicht aufgefunden werden.

Die Suchmaßnahmen dauern aktuell an. Zusätzlich zu den genannten Kräften, unterstützt aktuell das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik.

Die Polizei geht zur Zeit aktiv auf die Bevölkerung zu und spricht die Menschen im Stadtgebiet konkret auf mögliche Hinweise an. Dadurch sollen auch die Menschen erreicht werden, die bislang nicht über soziale Medien oder die Presse von dem Vermisstenfall erfahren haben. (Quelle: Polizeidirektion Trier)