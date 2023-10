Luxemburg: Mann mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt – Täter flüchten

ESCH/ALZETTE. Am Dienstagabend wurde eine Polizeistreife in der die Avenue de la Gare in Esch/Alzette von einer Person angehalten wobei diese den Beamten erklärte, Opfer eines Überfalles geworden zu sein. Kurz vor 22.00 Uhr wurde der Mann von zwei unbekannten Tätern angehalten und unter Vorzeigen eines Messers bedroht und geschlagen.

Die Täter raubten das Bargeld ihres Opfers und flüchteten durch die rue des Jardins in Richtung Place de l’Hôtel de Ville.

Täter 1: ungefähr 30 Jahre alt, gross und schlank, trug eine weiße Jacke, hatte ein weißes Fahrrad dabei.

Täter 2: von kleiner und korpulenter Statur, trug eine Jeanshose, Jogging-Jacke von weiß-blauer Farbe und eine schwarze Kappe (Quelle: dpa)