Fast vor Streifenwagen in Leitplanke geknallt: Mehrere Alkoholfahrten in Luxemburg gestoppt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum, bei denen die Führerscheine eingezogen wurde.

In Lintgen stoppte eine Polizeistreife gegen 0.40 Uhr am 14.10.2023 ein Fahrzeug, das vor dem Streifenwagen in einer Linkskurve fast gegen die Leitplanken geprallt war. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen, der positiv verlief. Der Führerschein wurde dementsprechend eingezogen.

Auf der A13 in Richtung Differdingen wurden die Polizeibeamten in den frühen Morgenstunden des 14.10.2023 auf einen Fahrer aufmerksam, der in Höhe des Tunnels Ehlerange Schlangenlinien fuhr und mehrmals ohne Grund abbremste. Das Fahrzeug konnte gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden. Da dieser ein positives Resultat ergab, wurde der Führerschein eingezogen.

Ein weiterer Fahrer fiel einer Polizeistreife in Luxemburg-Clausen aufgrund seiner Fahrweise auf. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 6.30 Uhr wurde ein weiterer Fahrer gemeldet, der sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. In Windhof konnte der Fahrer angetroffen und einem Alkoholtest unterzogen werden. Dieser war positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde dementsprechend zugestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)