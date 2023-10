Auftakt für Eifel-Mosel Bären im RLP-Pokal: Am Sonntag heißt es Bären (Neuwied) gegen Bären (Bitburg)

BITBURG. Am kommenden Sonntag, 15.10., geht es für die Eifel-Mosel Bären zum EHC (Bären) Neuwied. Ab 19.00 Uhr starten Sie in den RLP-Pokal. Vor Saisonbeginn wurde dieser Wettbewerb ins Leben gerufen und soll unter anderem das Eishockey in Rheinland-Pfalz wieder salonfähiger machen.



In den letzten Jahren gab es das Duell Neuwied gegen Bitburg in dieser Form nie. Wenn sich die Wege doch mal kreuzten, ging es für die Eifel-Mosel Bären hauptsächlich gegen die Zweitvertretung (1b) aus Neuwied. Bis auf den tierischen Namen und die lange Eishockeytradition haben beide Vereine eher wenige Gemeinsamkeiten. Neuwied agierte in den vergangenen Jahren immer in der Regionalliga NRW (4. Liga) und konnte diese in der letzten Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft erfolgreich beenden. Trotz dem damit verbundenen Aufstiegsrecht wurde der Schritt in Richtung Oberliga (3. Liga) nicht gegangen und man wollte auch weiterhin in der Regionalliga NRW spielen. Kurz vor Saisonbeginn ereilte Neuwied jedoch eine Hiobsbotschaft, da der NRW Verband die Saison nur mit Teams aus Nordrhein-Westfalen spielen möchte und somit alle Gästemannschaften aus der Liga verbannt hat. (Aus der Ferne betrachtet darf sich jeder seine eigene Meinung hierzu bilden.)

Neben Neuwied traf diese Entscheidung Diez-Limburg und auch Lauterbach. Somit stand Neuwied kurz vor Saisonbeginn ohne sportliche Heimat da. Aus der Not eine Tugend gemacht, startet Neuwied nun in der BeNe-League. Diese ist die höchste Eishockeyliga der Länder Belgien und Niederlande. Mit Andreas Lupzig steht ein ehemaliger deutscher Meister und Nationalspieler an der Trainer-Bande. Zudem verfügt Neuwied über eine erfahrene und ausgeglichene Mannschaft.



Für die Eifel-Mosel Bären bietet sich am Sonntag eine Abwechslung zur Hessenliga und zugleich eine neue Herausforderung. Auch wenn die Städte Neuwied und Bitburg knapp 140 km trennt, hat dieses Spiel für die Eifel-Mosel Bären einen Hauch von Derby-Charakter. Da die Bären sportlich in den letzten Jahren ausschließlich in Hessen unterwegs waren, freut man sich auf die Spiele im RLP-Pokal und die Gegner aus dem heimischen RLP-Verband. Die Favoritenrolle ist klar auf Seiten von Neuwied und die Eifel-Mosel Bären gehen in dieses Spiel als Außenseiter. Jedoch dürfen sich die Bären auf eine stimmungsvolle Kulisse freuen. Neuwied ist bekannt für seine vielen Zuschauer und eine gute Atmosphäre. Eine interessante Konstellation bietet das Duell kommenden Sonntag vor allem für die drei Nachwuchsspieler aus Neuwied, welche ja ab sofort auch für Bitburg spielberechtigt sind. Somit spielen Sie am Sonntag für Bitburg und nicht für ihren Heimatverein, was so sicherlich nicht oft vorkommt.



Vielleicht finden ja auch einige Fans und Zuschauer aus Bitburg den Weg nach Neuwied, um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Wer weiß, vielleicht kann der kleine David dem großen Goliath ja ein Bein stellen. Erstes Bully im Icehouse Neuwied (Andernacher Str. 111) ist um 19.00 Uhr. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)