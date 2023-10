++ Suchmaßnahmen nach Hubschrauberabsturz in Laacher See – Pilot noch nicht gefunden ++

MARIA LAACH. Die Suchmaßnahmen nach dem Absturz eines Gyrokopters (Kleinhubschraubers) in den Laacher See mussten gestern Abend mit Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden. Der Pilot der Maschine konnte bislang nicht aufgefunden bzw. geborgen werden. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen, 10. Oktober, mit.

Demnach setzen die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Suche seit Dienstagmorgen fort. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass das Wrack des Gyrokopters in eine Tiefe von ca. 37 m abgesunken ist. Die Feuerwehr ist zudem damit beschäftigt, eine Ausbreitung von Betriebsstoffen auf dem Wasser zu minimieren.

(Quelle: Polizei)