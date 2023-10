Kuriose Kontrolle in der Vulkaneifel – Mit über 1,7 Promille am Steuer eingeschlafen!

PELM. Wie die Polizei Daun berichtet, kam es in der Nacht auf Freitag, 6. Oktober, zu einer kuriosen Polizeikontrolle in Pelm. Bei laufendem Motor schlief der betrunkene seelenruhig Fahrer in seinem Fahrzeug auf einer Kreisstraße.

Demnach wurden die Beamten der Polizeiinspektion Daun zunächst über einen auf der Fahrbahn der K 33 stehenden Pkw informiert, wobei der Motor des noch laufen würde. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort staunten diese dann nicht schlecht, als sie eine am Steuer schlafende Person feststellten. Erst nach mehreren Versuchen, konnte dieser geweckt werden.

Der Grund des Schlafes könnte in dem hohen Alkoholisierungsgrad gelegen haben, den der Fahrer aufwies. Ein freiwillg durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.