Große Anteilnahme – Begräbnis von Trierer Feuerwehrmann erfordert Sperrungen und Umleitungen

TRIER/BIEWER. Große Anteilnahme nach Tod eines Feuerwehrmannes der Trierer Berufsfeuerwehr. Wegen des Begräbnisses kommt es am kommenden Samstag (7. Oktober) im Bereich des Friedhofes in Trier-Biewer von circa 09.00 bis 14.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen – die Stadtverwaltung bittet Anlieger um Verständnis.

Vor knapp einer Woche ist ein 38-jähriger Feuerwehrmann aus Trier überraschend während eines Bereitschaftsdienstes verstorben. Die Anteilnahme von allen Seiten ist riesig. Bei einem Spendenaufurf der Feuerwehren aus Trier und Rodt kamen über 75.000 Euro zusammen um der Familie unter die Arme zu greifen.

Begräbnis in Trier-Biewer: Straßensperrung nötig

Die Biewerer Straße wird ab der Ecke Henneystraße in Fahrtrichtung Mäusheckerweg /Trier-Ehrang für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umfahrung kann über die Umgehungsstraße B53/Mäusheckerweg erfolgen. Der Mäusheckerweg kann bis zur Kreuzung Friedhof und in Richtung Ehrang befahren werden.

In Richtung Biewer ist die Durchfahrt gesperrt. Aus Richtung Ehrang kommend (Ehranger Straße) ist die Fahrtrichtung Biewer ebenfalls betroffen. Verkehrsteilnehmende werden in den Mäusheckerweg geleitet und können via Umgehungsstraße B53 den Ortsteil Biewer über die vordere Zufahrt erreichen.

Wegen der Sperrung werden auch die Busse der Linie 87 umgeleitet werden. In dem Zeitraum 9 Uhr bis 14 Uhr können die Busse den Stadtteil Biewer nicht anfahren. Sie werden über die B53 umgeleitet.

Im genannten Zeitraum sind die Haltestellen Biewer Süd, Donaustraße, Levelingstraße, Biewer Nord und Am Mäusheckerweg aufgehoben und an die Haltestellen Mäusheckerschule oder Layweg verlegt.