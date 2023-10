Neue Eiszeit in Bitburg: Eifel-Mosel Bären starten in Bad Nauheim in die Saison 23/24

BITBURG. Mit Beginn des Herbstes beginnt für die Kufencracks der Eifel-Mosel Bären Bitburg auch die neue Saison. Wie in der Vergangenheit auch, geht es für die Jungs aus Trier und Bitburg in der Hessenliga auf Punkte- und Torejagd.

Am 13./14.04.24 geht es dann im Final-Four in Frankfurt wieder um die Meisterschaft in der Hessenliga. Die Fans und Zuschauer dürfen sich aber in der kommenden Saison auf zusätzliche Spiele freuen. Der act.VERTISE RLP-Pokal ist geschaffen worden und die Bären treffen dort auf die höherklassigen Teams aus Neuwied, Diez/Limburg und Zweibrücken. Sportlich stellt dies sicherlich eine Herkulesaufgabe dar, dennoch erwartet die Bären neben attraktiven Gegnern vor allem wieder interessante Derbys gegen Teams aus Rheinland-Pfalz. Mit 4 Spielen alleine im Oktober wartet ein anstrengendes Auftaktprogramm auf die Bären.

Zum Saisonstart geht es für die Bären am kommenden Sonntag 08.10.23 zu den Roten Teufeln nach Bad Nauheim. Die Liga wird wie in der Vergangenheit auch, wieder sehr ausgeglichen sein und für die Bären wird es darum gehen, gut in die Saison zu starten. Mit Bad Nauheim wartet direkt eine starke und hungrige junge Mannschaft. Das Team von Trainer Martin Flemming sinnt sicherlich auch auf Revanche. Gab es doch in der letzten Saison 2 Niederlagen gegen die Bären. Duelle gegen die Teufel bedeuten für die Bären immer packende Zweikämpfe , höchste Konzentration und ein rassiges Spiel. Erstes Bully in Bad Nauheim ist um 18:15.

Spielplan Eifel-Mosel Bären Saison 2023/2024:

So 08.10.23 18:15 RT Bad Nauheim-🐻Bären

So 15.10.23 19:00 Neuwied -🐻Bären

So 22.10.23 19:00 🐻Bären-Löwen Frankfurt

So 29.10.23 19:00 🐻Bären-Diez/Limburg

So 05.11.23 17:00 EJ Kassel – Bären🐻

So 26.11.23 19:00 🐻Bären-Darmstadt Dukes

So 03.12.23 19:00 🐻Bären-Zweibrücken

Sa 16.12.23 20:15 Eintracht Frankfurt-🐻 Bären

So 17.12.23 19:00 Zweibrücken-🐻Bären

So 07.01.24 18:30 Diez/Limburg-🐻Bären

So 14.01.24 19:00 🐻Bären-Neuwied

So 21.01.24 19:00 🐻Bären-EJ Kassel

So 28.01.24 18:45 Darmstadt Dukes-🐻 Bären

So 18.02.24 19:00 🐻Bären-RT Bad Nauheim

So 10.03.24 19:00 🐻Bären-Eintracht Frankfurt

Sa 16.03.24 20:15 Löwen Frankfurt-🐻Bären