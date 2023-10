Startschuss gegen Frankfurt: Doneck Dolphins starten mit Heimspiel in die Bundesliga-Saison

TRIER. Am diesem Samstag, 7.10.23, starten die Doneck Dolphins Trier gegen 18.00 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison. Zu Gast sein werden die ING Skywheelers auf Frankfurt.

Nach einer kurzen aber intensiven Saisonvorbereitung sind die Dolphins um Dirk Paßiwan gespannt darauf zu sehen, wo sie in der Liga stehen. Durch die Teilnahme an einem 8-tägigen Turnier in Italien mit sieben Spielen konnte die Mannschaft in diesem Jahr sehr viel Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen sammeln.

Weiterhin kommt dem Team zu Gute, dass es größtenteils bereits aus der letzten Saison eingespielt ist. Neuzugang Sylvana van Hees konnte sich in der Vorbereitung gut mit ihren Teamkollegen abstimmen. Zudem hat sich in den Spielen gezeigt, welch großartige Verstärkung die Niederländerin sein kann. Nicht nur die Mitspieler, sondern auch die Gegner waren voll des Lobes über die schnelle 1,5 Punkte-Spielerin. Für Dolphins-Coach Dirk Paßiwan ist sie ein „Riesen-Gewinn für das Team“. Der zweite Neuzugang Lisa Bergenthal steht im Moment nicht zur Verfügung, da sie, genau wie Svenja Erni, bei der U25-WM in Thailand im Einsatz ist.

Gegen Frankfurt wollen die Delfine da weitermachen, wo sie in Italien aufgehört haben. Mit einer seht guten, stabilen Defense und einer möglichst variablen Offensive, mit schön herausgespielten Treffern und möglichst vielen verschiedenen Schützen.

Obwohl die Frankfurter mit Nico Dreimüller, Katharina Lang und Josie de Hart drei wichtige Spieler verloren haben, warnt Dirk Paßiwan den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir nehmen sie sehr ernst, sie sind schwer einzuschätzen. Aber wir sind gut vorbereitet und wollen natürlich die Punkte in Trier behalten“.

Spielbeginn am Samstag, 7. 10. ist um 18:00 Uhr in der Sporthalle am Mäusheckerweg.

Tickets gibt es in der Halle und der Einlass beginnt eine Stunde vor Spielbeginn.