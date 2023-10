DÜDELINGEN. Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der route de Luxembourg in Düdelingen am 8.12.2022 gegen 23.35 Uhr sucht die Polizei nach Hinweisen zu den auf den Fotos abgebildeten Tätern.

Jegliche Hinweise sollen bitte dem Service de Police Judiciare – Section Répression du Grand Banditisme per E-Mail an spj.rgb@police.etat.lu oder per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244 60 11 10 weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)