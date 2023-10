Faustschläge ins Gesicht und in den Genitalbereich: Ladendieb in Luxemburg rastet aus

ECHTERNACH. Die Polizei Echternach erhielt am gestrigen Samstag gegen 16.20 Uhr die Meldung eines Ladendiebstahls in einem Kaufhaus in Echternach. Ein Sicherheitsmann hatte den Ladendieb bereits am Boden immobilisiert und konnte das Diebesgut sowie eine größere Menge Drogen vorfinden.

Nachdem bei den Amtshandlungen auf der Dienststelle weitere Drogen einer Körperdurchsuchung zum Vorschein kamen, ordnete die Staatanwaltschaft hieraufhin eine Hausdurchsuchung an, wobei lediglich eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden konnte. Während den weiteren Amtshandlungen rastete der Mann jedoch aus und verpasste den Beamten Faustschläge ins Gesicht und in den Genitalbereich.

Protokoll wurde wegen Ladendiebstahls, Betäubungsmitteln und Rebellion errichtet. (Quelle: Police Grand-Ducale)