Drei gegen einen: Überfall unter Vorzeigen von Waffen in Luxemburg – Spaziergänger bedroht

ESCH/ALZETTE. Am gestrigen Samstag kam es zwischen 7.00 und 8.00 Uhr am Gaalgebierg in Esch/Alzette unweit der Übergangsbrücke (Passerell) zu einem Diebstahl mit Vorzeigen von Waffen. Eine Person wurde von drei maskierten Männern mit Waffen bedroht.

Dabei wurde das Mobiltelefon, die Brieftasche, Bargeld und ein Rucksack entwendet. Ein Spaziergänger, welcher das Geschehen mitbekam und eingreifen wollte, wurde hieraufhin ebenfalls bedroht. Während die Täter sich mit dem Spaziergänger beschäftigten, nutzte das Opfer die Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Einige Zeit später verständigte er hierüber die Polizei. Wie es mit dem Spaziergänger weiterging, ist nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen respektive diesem Spaziergänger. Alle Informationen hierüber werden von der Polizei Luxembourg/Gare unter der Telefonnnummer 244 40 1400 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu entgegen genommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)