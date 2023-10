9. Trierer Bierfestival im Blesius Garten – Mit 15 Brauereien & über 100 Bieren

TRIER. Bereits zum neunten Mal findet am 13. und 14. Oktober im Blesius Garten in Trier-Olewig das Trierer Bierfestival statt. An 15 Ständen können die Besucher über 100 Biere probieren.

An beiden Tagen gilt eine einfache Spielregel: Verkostungsglas zur Hand nehmen, mit der Biererkundungstour starten und in die Welt der Craftbiere eintauchen. So lässt sich kreative Braukunst und Bier in seiner außergewöhnlichen Vielfalt kennenlernen und vielleicht das ein oder andere neue Lieblingsbier entdecken. Die Besucher haben beim Festival die Möglichkeit, über die verschiedenen Braukreationen, ob traditionell oder ausgefallen, direkt am Stand mit den jeweiligen Brauerinnen und Brauern oder mit anderen Bierliebhabern zu fachsimpeln.

Biervielfalt aus der Region sowie dem In- und Ausland

Mit dabei sind spannende Brauereien aus der Region sowie dem In- und Ausland. Zum ersten Mal dabei sind die Wolff Brewing Co. aus Luxemburg, Bahkauv Brew aus Aachen sowie das Schmelzer Brauhaus aus dem Saarland. Nach ein paar Jahren Pause wird uns auch Frau Gruber aus Gundelfingen wieder beehren und wer bereits in den Vorjahren vor Ort war, wird den ein oder anderen bekannten Namen wiederentdecken.

Einen besonderen Platz hat in diesem Jahr die Brewderschaft Trier. Nach Vorgaben von Kraft Bräu Brauer Sebastian Nguyen, haben Hobbybrauer aus Trier moderne Bockbiere gebraut, die für wohltätige Zwecke verkauft werden. Auch für das leibliche Wohl und als Grundlage für die Biere ist an verschiedenen Food-Ständen gesorgt.

INFOS zum 9. Trierer Bierfestival

Ort: überdachter Biergarten im Blesius Garten

Beginn der Veranstaltung: Freitag den 13.10 um 16.00 Uhr & Samstag den 14.10. um 15.00 Uhr. Eintritt: 10,00 €

Tickets: Sind erhältlich an der Blesius Garten Rezeption oder bei www.ticket-regional.de. Das Ticket ist gleichzeitig ein VRT Busticket.

Teilnehmende Brauereien und Bierdealer:

Bachs Braumanufaktur (Neunkirchen); Bahkauv Brew (Aachen); Bräugier (Berlin); Camba Bavaria (Seeon am Chiemsee); Craftprotz Kreativbierbar (Trier); Craftwerk (Bitburg); Frau Gruber (Gundelfingen); Hoppe Bräu (Waakirchen); Kraft Bräu (Trier); Riegele (Augsburg); Schmelzer Brauhaus (Schmelz); The Sisters Brewery (Utrecht); Totenhopfen (Luxemburg); Trierer Brewderschaft; Wolff Brewing Co. (Luxemburg)