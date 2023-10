Vulkaneifel: Schlägerei bei Oktoberfestfeier – starke Polizeikräfte im Einsatz – drei Verletzte ins Krankenhaus

DENSBORN. Am Abend des 30.9.2023 fand in der Gemeindehalle von Densborn eine Oktoberfestfeier statt. Gegen 1.39 Uhr am 1.10.2023 erhielt die Polizeiinspektion Daun mehrere Notrufe über eine im Gange befindliche, größere Schlägerei.

Umgehend wurden starke Kräfte der Polizeiinspektion Daun mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen Bitburg und Prüm, sowie der Bundespolizei Prüm und einem Diensthundeführer aus Wittlich zur Gemeindehalle verlegt.

Die ersten Kräfte trafen bereits gegen 1.50 Uhr vor Ort ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-jährigen Tätern aus dem Bereich der VG Gerolstein und insgesamt drei 18-, 20- und 22-jährigen Gästen der Veranstaltung. Der Hintergrund, warum die anfänglich verbale Diskussion eskalierte, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Die beiden 18-jährigen Täter schlugen auf die Geschädigten ein, so dass diese zu Boden fielen und sich sowohl durch die Schläge als auch durch den Sturz nicht unerheblich verletzten. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. Die namentlich bekannten Täter flüchteten im Anschluss von der Tatörtlichkeit.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme verhielten sich weitere Gäste ungebührlich gegenüber den Beamten. Es fielen Aussagen wie “macht mal Eure Arbeit richtig”. Die teils erheblichst alkoholisierten Gäste mussten mehrfach zur Ordnung ermahnt werden.

Letztlich wurden die Gäste durch die Polizei gebeten, sich nach Hause zu begeben. Die Veranstalter beendeten die Veranstaltung gegen 3.00 Uhr. Durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Daun erfolgte eine abschließende Überwachung der Veranstaltung bis 2.40 Uhr. Es kam im Anschluss zu keinen weiteren Störungen.

Vor Ort konnten bereits 10 Zeuginnen und Zeugen festgestellt werden, welche Angaben zur Sache machen konnten. Weitere Zeuginnen und Zeugen dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)