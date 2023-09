++ Trier Exklusiv: Vom Food-Truck zum Ladenlokal – Falafel Babo eröffnet in der Maarstraße – Alle Infos

TRIER. Das junge “Falafel-Babo-Team”, rund um den Inhaber Soubhi Abo Alhoul, freut sich darauf, euch ab kommenden Samstag, 7. Oktober, mit leckeren und saftigen Falafeln, frischen Salaten und einer Vielfalt an Fleischgerichten in seinem neuen Ladenlokal in der Trierer Maarstraße zu verköstigen.

Mit dem Umzug des Foodtrucks vom Standort Shell Tankstelle am St. Barbara Ufer, hin zum eigenen Ladenlokal

in der Maarstraße, wird sich nicht nur der Standort ändern, sondern auch Neuerungen auf der Menükarte geben. Neben bekannten “Klassiker” wird die beliebte Menükarte um leckere, neue Gerichte ergänzt – beispielsweise um die “Babo Big Box” mit sieben verschiedenen Köstlichkeiten.

Verlängerte Öffnungszeiten – Leckere Neuerungen auf der Menükarte

Auch die Öffnungszeiten verlängern sich: Das Team startet um 11 Uhr und hat freitags sowie samstags bis 22 Uhr für euch geöffnet. Am bisherigen Standort kam es vor allem in letzter Zeit immer wieder zu Umbauten und Baustellen, was es den Kunden nicht einfach machte, den Foodtruck zu erreichen – dies ändert sich nun mit dem neuen Standort.

„Wir freuen uns sehr auf die neue Location und auch darauf, dass unsere Kunden uns ohne Probleme zu Fuß, mit dem Bus oder dem Auto erreichen können. Nebenan ist ein großer öffentlicher Parkplatz. In unmittelbarer Nähe ist befindet sich eine Bushaltestelle und von der Porta erreicht man uns in 5 Minuten“, erklärte uns der Inhaber.

Gründung in schwieriger Zeit – Leidenschaft für Gastronomie

„Es ist nie einfach, wichtig ist nur, dass man nicht aufgibt!“, ein Zitat, das Soubhi Abo Alhoul nicht nur verinnerlicht hat, sondern auch selbst lebt. Gegründet hat der junge Unternehmer und ehemalige professionelle Kickboxer im Corona-Sommer 2021, einer Zeit, in der viele Selbstständige und Unternehmer aufgeben mussten oder kurz davor standen. „Auch ich brauchte einen neuen Plan, nachdem Trainings und Wettkämpfe nicht mehr wie gewohnt stattfinden konnten“, so Abo Alhoul. Seit mehr als zwei Jahren widmet er sich nun leidenschaftlich der Gastronomie.

Begeisterte Kundschaft – Takeaway-Laden mit vielen Vorteilen – Frische Zubereitung

Beeindruckende 217 Google-Bewertungen mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen sprechen dabei für sich und zeugen von der Qualität seiner Gerichte. Der Inhaber legt dabei großen Wert auf ausgewählte Zutaten und frische Produkte. Dabei werden alle Speisen nach eigener Rezeptur frisch und eigenhändig zubereitet. Der Takeaway-Laden bietet gerade in den kommenden Herbst- und Wintermonaten zahlreiche Vorteile für die begeisterte Kundschaft. Die Wartezeit kann selbst bei kalten und trüben Wetter in einem liebevoll gestalteten Laden verbracht werden, davon konnte sich lokalo.de in einem exklusiven Vorabbesuch vor Ort überzeugen. Eine persönliche Note bekommt dieser Bereich vor allem durch die ausgewählten Bilder aus Syrien, dem Heimatland des Inhabers.

Eröffnung am 7. Oktober in der Trierer Maarstraße

Falafel Babo ist längst kein Geheimtipp mehr, aber auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert. Ab dem 7. Oktober um 12 Uhr freut sich das Team auf euren Besuch in der Maarstraße 11.

Falafel-Babo in den Social-Media: