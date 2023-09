Alkoholfahrten in Luxemburg: Mehrere geparkte Autos beschädigt – Führerscheine eingezogen

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag sowie die Nacht auf den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten, bei denen die Führerscheine der alkoholisierten Fahrer eingezogen wurden.

Gegen 17.00 Uhr wurde eine Fahrerflucht in der rue de France in Belvaux gemeldet. Ein Autofahrer beschädigte mehrere geparkte Autos und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Der stark beschädigte Wagen blieb nach mehreren Metern stehen und Passanten konnten den aufgebrachten Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei zurückhalten. Der Beamten nahmen den offensichtlich stark alkoholsierten Fahrer mit zur Dienststelle. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen und Strafanzeige gegen denselben erstellt. Da der Mann aufgrund seines alkoholisierten Zustandes eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden er zur Ausnüchterung im Passagearrest untergebracht.

Gegen 20.00 Uhr verlor eine Autofahrerin in Eschweiler die Kontrolle über ihren Wagen, geriet in den Straßengraben und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch verlief bei beiden der Alkoholtest positiv. Der Unfallfahrerin musste aufgrund des Alkoholtests der Führerschein entzogen werden. Gegen den Autofahrer wurde Strafanzeige ohne Führerscheinentzug erstellt (Resultat unter 1,2‰).

Gegen 21.15 Uhr verunfallte ein Autofahrer im Kreisverkehr Biff. Derselbe verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch verlief der Alkoholtest positiv. Führerscheinentzug und Strafanzeige. Am Wagen entstand erheblicher Materialschaden.

In der Nacht zum Samstag wurde weiterhin bei drei Autofahrern ein positiver Alkoholtest durchgeführt, dies in Wahl, Luxemburg-Stadt und Mersch. Einem Autofahrer wurde aufgrund des positiven Alkoholtests der Führerschein entzogen, in einem Fall wurde Strafanzeige ohne Führerscheinentzug erstellt (Resultat unter 1,2‰) und dem dritten Fahrer wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung abverlangt. (Quelle: dpa)