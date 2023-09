Malu Dreyer: Starker und unabhängiger Journalismus ist unverzichtbarer denn je

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dem Deutschen Journalistenverband Rheinland-Pfalz e.V. (DJV) zum 75. Geburtstag gratuliert. “Ich bin stolz darauf, dass wir in Rheinland-Pfalz seit 75 Jahren mit dem DJV eine Institution haben, die sich für Journalisten und Journalistinnen einsetzt und die Grundlage unserer demokratischen Werte hochhält”, sagte Dreyer.

“Gerade hier in Rheinland-Pfalz als einem der wichtigsten Medienstandorte in Deutschland hat eine starke Vertretung freier und unabhängiger journalistischer Arbeit einen ganz besonderen Platz”, betonte die Ministerpräsidentin bei der Jubiläumsfeier in Mainz. Auch die Medienpolitik stehe in der Verantwortung, die Rechte von Journalisten und Journalistinnen sowie ihre sichere und unabhängige Arbeit zu schützen und zu stärken.

“Medienpolitik ist Demokratiepolitik. Dafür setzen wir uns als Vorsitzland der Rundfunkkommission besonders ein, auch in Brüssel bei den Verhandlungen zum European Media Freedom Act”, erklärte Dreyer. Medienpolitik müsse die Medienschaffenden auch dabei unterstützen, die grundlegende Veränderung der Medienlandschaft zu gestalten. Dies gelte besonders für die Herausforderungen des digitalen Wandels. “Wir wollen die technischen Möglichkeiten zur Stärkung des Journalismus nutzen und gleichzeitig die Grundprinzipien des unabhängigen Journalismus bewahren. Eine vielfältige Berichterstattung, sorgfältige Recherche und die Wahrung journalistischer Ethik sind in Zeiten von Fake News, Desinformation und Verschwörungsmythen mehr denn je unverzichtbar”, sage die Ministerpräsidentin.

Rheinland-Pfalz und vor allem Mainz als Medienstadt sei Heimat einer Vielzahl unterschiedlicher öffentlich-rechtlicher und privater Medien, Verlage und Online-Angebote. Viele junge Medienschaffende beschäftigten sich jeden Tag an den Hochschulen, in Medienunternehmen oder Redaktionen mit den Fragen der digitalen Transformation. Sie freue sich, dass es mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrgangs auch den neuen Ausbildungsberuf Gestalter/-in für immersive Medien gibt. “Auch meine Landesregierung hat diese Themen alle im Blick. Das zeigen wir auch wieder diesen Herbst auf der Content Convention, die sich zu einem bundesweit kochkarätigen Medienkongress entwickelt hat. Ich freue mich darauf, wenn wir uns am 22. November hier in Mainz begegnen und austauschen”, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)