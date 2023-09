MAINZ/SAARBRÜCKEN. Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft und warm.

Die Temperaturen erreichen am Freitag zwischen 23 und 26, am Samstag zwischen 18 und 23 und am Sonntag zwischen 21 und 25 Grad, wie der DWD am Freitag mitteilte. Das gesamte Wochenende über sollen sich Sonne und Wolken abwechseln. Regen ist nicht zu erwarten. (Quelle: dpa)