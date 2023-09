Gerolstein: Jugendliche mit “Erbsenpistolen” lösen Großeinsatz an Schule aus

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Daun kam es am Dienstag,26.09.23, in Gerolstein zu einem großen Polizeieinsatz. Drei Jugendliche begaben sich dort zum Gelände der Berufsbildenden Schule in Gerolstein und spielten dort mit Spielzeugpistolen (“Erbsenpistolen”).

Die Spielzeuge, welche in nahegelegenen Geschäften in der Sarresdorfer Straße frei verkäuflich waren und als Spielzeuge für Kinder eingestuft sind, waren von weitem jedoch nicht von einer echten Pistole zu unterscheiden.

So meldeten sich dann Zeugen auf der Polizeiinspektion Daun, die mitteilten, dass eben die drei Jugendlichen mit einer Waffe in Richtung des Schulgeländes unterwegs seien.

Umgehend wurde ein koordinierter größerer Polizeieinsatz aufgerufen und durchgeführt. Das Schulgebäude und -gelände wurde koordiniert abgesucht.

Die Jugendlichen wurden nicht angetroffen. Die verschossenen Plastikkügelchen aus der Spielzeugpistole wurden aufgefunden und sichergestellt. Es war zu keiner Zeit zu einer Bedrohungs- oder Gefährdungslage gekommen.

Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Schüler und Lehrer oder gar unbeteiligten Passanten.

Die Polizei weist abermals auf die “Gefährlichkeit” von solchen echt aussehenden Spielzeugen hin.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.