++ Senioren-Ehepaar (88 und 90) aus dem Saarland vermisst – medizinischer Notfall möglich ++

KOBLENZ/NASSAU. Die Kriminalpolizei Montabaur fahndet derzeit nach dem vermissten Ehepaar Emma und Norbert STOLZ aus St. Ingbert (Saarland). Die beiden sind 88 bzw. 90 Jahre alt, zumindest Herr Stolz ist auf Medikamente angewiesen. Ein medizinischer Notfall ist nicht auszuschließen.

Die beiden sind mit einem PKW Mercedes B-Klasse (silbergrau) mit dem amtlichen Kennzeichen IGB-NE 13 unterwegs. Sie befanden sich in einem Hotel in Nassau, könnten sich aber zuletzt am 20.9.2023 auf dem Friedhof in Elz bei Limburg am Grab eines Angehörigen aufgehalten haben.

Eine nähere Beschreibung (Kleidung etc.) liegt nicht vor.

Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02602/9226-0. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)