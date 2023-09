B268: Schwerer Unfall bei Pellingen – PKW überschlägt sich – fünf Personen ins Krankenhaus

PELLINGEN. Am Montag, den 4.9.2023, ereignete sich gegen 19.55 Uhr auf der B268 zwischen Pellingen und der Abfahrt Lampaden ein Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, als die vorausfahrende Zugmaschine nach links in einen Wirtschaftsweg einbog und zeitgleich links von dem PKW überholt wurde.

Durch den Aufprall drehte sich die Zugmaschine und kam auf dem Überrollbügel zum Stehen. Die Fahrerin des PKW verlor in Folge des Zusammenstoßes die Kontrolle über ihren PKW. Dieser kam ca. 40 Meter später rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stehen. Alle fünf Fahrzeuginsassen, davon zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und zwei Kinder wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pellingen, Feuerwehr Lampaden und Freiwilligen Feuerwehr Zerf, des DRK, der Air Rescue Luxembourg, der Straßenmeisterei Hermeskeil, zwei Abschleppunternehmen sowie die Polizeiinspektion Saarburg.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Saarburg unter 06581/91550 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)