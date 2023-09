RLP: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – ein Verletzter ins Krankenhaus

LUDWIGSHAFEN. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist in Ludwigshafen ein Mensch verletzt worden. Der Mann habe durch den Brand in der Erdgeschosswohnung im Stadtteil Oppau am Montagabend eine Rauchvergiftung erlitten, wie Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr war der Mann zum Zeitpunkt des Feuers im ersten Obergeschoss und allein in dem Mehrfamilienhaus. In der Brandwohnung befand sich niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Wohnung im Erdgeschoss ist den Angaben zufolge derzeit aber noch nicht bewohnbar.

Die Polizei sprach von einem eher geringen Sachschaden, da sich das Feuer nach ersten Erkenntnissen nur in der Küche ausgebreitet hatte. Zur genauen Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht. (Quelle: dpa)