Trier: Nötigungsprozess gegen “Klimaaktivisten” beginnt – Krahnenufer blockiert – Polizisten als “A*löcher” beschimpft

TRIER. Am 11.9. beginnt am Amtsgericht Trier der Strafprozess gegen neun Klimaaktivisten, die im Juni 2021 das Moselufer blockiert hatten (lokalo.de berichtete). Die Staatsanwaltschaft Trier hatte im Januar dieses Jahres Anklage erhoben, die das Amtsgericht im Juli zugelassen hatte (lokalo.de berichtete).

Gegenstand des Verfahrens ist Nötigung – bei einem Angeklagten in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – sowie bei einem weiteren Angeklagten Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt den insgesamt neun Angeklagten (sieben männlich, zwei weiblich, sieben Angeklagte zum Tatzeitpunkt zwischen 17 und 27 Jahren sowie zwei Angeklagte 57 Jahre alt) zur Last, am Mittag des 5.6.2021 die Straße Krahnenufer an der Einmündung zum Irminenfreihof in Trier mittels eines Holzgerüsts blockiert zu haben, um damit für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dabei soll unter anderem ein unter Blaulicht fahrender Krankenwagen an der Durchfahrt gehindert worden sein, den die Angeklagten auch nach polizeilicher Aufforderung nicht passieren lassen haben sollen, sodass dieser nach einiger Wartezeit über den erhöhten Grünstreifen habe ausweichen müssen.

In der Folge soll die Polizei die Auflösung der Versammlung angeordnet und nach Ankündigung durchgeführt haben. Hierbei soll sich ein Angeklagter gegen seine Fixierung gesperrt haben. Ein weiterer Angeklagter sei nur durch Einsatz der Feuerwehr von dem Gerüst zu holen gewesen. Die übrigen Angeklagten sollen durch die Polizei von der Fahrbahn begleitet oder getragen worden sein.

Die Blockade des Irminenfreihofs soll ca. 15 Minuten, die der Fahrstreifen in Richtung Konz bis zur Beendigung der Räumung der Fahrbahn gut zwei Stunden gedauert haben. Zudem habe einer der Angeklagten im Mai 2021 sich bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt vor der Polizeiinspektion Trier vermummt und nach Auflösung der Versammlung zwei Beamte der Bundespolizei als „Arschlöcher“ bezeichnet haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)