“Spatenstich markiert Meilenstein”: Startschuss für Moderniserung des Salmtalstadions

SALMTAL. In Salmtal versammelten sich heute Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Sport, um gemeinsam den feierlichen Spatenstich für die lang ersehnte Sanierung der Leichtathletikanlage der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde zu setzen.

Dieser bedeutende Schritt markiert den Beginn einer neuen Ära für das Sportgeschehen sowie für die gesamte Gemeinschaft in Wittlich-Land.

Nach intensiven Planungen, Beratungen und wohlüberlegten Beschlüssen in den Gremien der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist es nun soweit: Die Umwandlung der über 40 Jahre alten Tennenanlage in eine hochfunktionale und moderne Sportstätte kann nach der Vergabe der Gesamtinvestition von rund 1,3 Millionen Euro durch den Verbandsgemeinderat umgesetzt werden.

So erfolgt der Umbau der vier Rundbahnen sowie sechs 100-Meter-Laufbahnen einschließlich der beiden Leichtathletiksegmente mit einem Kunststoffbelag. Gleichzeitig werden eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein Kugelstoßbereich hergestellt. Der Neuaufbau eines Multi-Court-Feldes für Basketball, Volleyball, Handball und Fußball in einem weiteren Segment bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und stellt zusammen mit der erstmaligen Errichtung einer 6-Mast-Flutlichtanlage einen bedeutsamen Mehrwert für den Breitensport dar. Denn letztere wird es den Sportlerinnen und Sportlern auch in den dunkleren Stunden des Tages ermöglichen, zu trainieren und Sport zu treiben.

Bürgermeister Manuel Follmann freute sich über den Startschuss für das Projekt: „Der heutige Spatenstich markiert den Beginn eines Vorhabens, das neben den erheblichen Verbesserungen für den Schulsport auch ein vielfältiges Angebot zur Ausübung des Breitensports für die Bevölkerung mit sich bringt.“ Das gemeinsame Sporttreiben stärke auch die Gemeinschaft. Denn Sportstätten seien auch Begegnungsstätten. In seiner Ansprache dankte der Bürgermeister neben den Gremien, die dieses Projekt mit ihren Beschlüssen positiv begleiteten, auch dem Landkreis Bernkastel-Wittlich und dem Land Rheinland-Pfalz für die umfangreiche finanzielle Unterstützung der Maßnahme.

Landrat Gregor Eibes unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung des Projekts für den Breiten- aber auch insbesondere für den Schulsport. Denn als Träger der Integrierten Gesamtschule in Salmtal veranlasste letzteres den Kreis dazu, zusätzlich zur Sportstättenförderung eine weitere Förderung auszusprechen. Er lobte die weitreichende Sanierungsentscheidung der Verbandsgemeinde: „Die Maßnahme zeugt vom fortwährenden Engagement der Kommunen, die notwendigen Infrastrukturen für unsere Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zu schaffen und zu erhalten.”

Der Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeister von Salmtal, Dennis Junk, sowie der Sportkreisvorsitzende Günter Wagner zeigten sich ebenso erfreut über den Beginn der Baumaßnahmen und waren überzeugt, dass die Investition einen neuen Schub für den Breitensport und insbesondere die Leichtathletik in der Verbandsgemeinde und der Region mit sich bringen werde.

Die Veranstaltung fand in Anwesenheit der Beigeordneten, der Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat, der Schulleiter der örtlichen Schulen sowie Vertretern der bauausführenden Unternehmen statt. Dabei stellte das Ingenieurbüro Dr. Siekmann & Partner den Anwesenden das 3- bis 4-monatige Bauprojekt nochmals im Detail vor. Die offizielle Einweihung soll mit einem ansprechenden Rahmenprogramm im Frühjahr 2024 erfolgen.