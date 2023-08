Raser rastet aus und zerstört Blitzer: 20.000 Euro Schaden

BOUS/SAARLOUIS. Wie die Polizei in Saarlouis mitteilt, ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 30.08.23, in der Höhenstraße in Bous ein ungewöhnlicher und dreister Vorfall.

Die Ortspolizeibehörde (OPB) der Gemeinde Schwalbach führte in der dortigen 30er-Zone, in Fahrtrichtung Hermann-Röchling-Höhe, eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch.

Kurz vor 07.00 Uhr, wurde der Fahrer eines Transporters der Marke Renault mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Mann verlangt Löschung der Messdaten

Mit dieser Maßnahme war er nicht einverstanden, hielt sein Fahrzeug an und beschwerte sich anschließend vehement und lautstark bei den beiden Bediensteten der Gemeinde. Die Beschwerde ging sogar soweit, dass der Mann verlangte, die Aufzeichnung der Messung zu löschen.

Situation eskaliert

Als dies verneint wurde, eskalierte die Situation. Er begab sich zur Messstation, riss diese zu Boden und verließ die Örtlichkeit.

Dabei wurde die Kamera und Messstation erheblich beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.